Confindustria premia le eccellenze | ecco chi sono i 12 Ambassador Felix di Terra di Lavoro

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Medicina, istituzioni, arte, cultura, finanza internazionale, solidarietà e beneficenza. Sono questi i settori in cui si sono distinte, in Italia e nel mondo, le personalità casertane di eccellenza premiate da Confindustria Caserta nello splendido scenario del Vestibolo della Reggia di Caserta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

