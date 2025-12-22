Confindustria premia le eccellenze | ecco chi sono i 12 Ambassador Felix di Terra di Lavoro

Medicina, istituzioni, arte, cultura, finanza internazionale, solidarietà e beneficenza. Sono questi i settori in cui si sono distinte, in Italia e nel mondo, le personalità casertane di eccellenza premiate da Confindustria Caserta nello splendido scenario del Vestibolo della Reggia di Caserta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

