Sabato 27 dicembre a Santa Margherita Ligure si rinnoverà la tradizione del Confeugo. La cerimonia, organizzata dal Lions Club Santa Margherita Ligure - Portofino in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure, prevede la partenza del corteo da piazza San Siro alle ore 9:30 e l'arrivo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Confeugo 2025 a Santa Margherita Ligure con sbandieratori e corteo storico

