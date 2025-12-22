Confermata anche per le feste 2025 la chiusura al traffico di via Emilia Centro

Per il periodo delle festività natalizie, anche quest'anno, via Emilia centro viene chiusa al transito veicolare da corso Canalgrande a via Ganaceto per garantire maggiore sicurezza e la possibilità di passeggiare anche in strada.Il provvedimento viene attuato fino alle ore cinque di martedì 7.

