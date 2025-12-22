Condomini poco salubri | il rischio nascosto dietro le parti comuni

Tre famiglie italiane su quattro vivono in condominio. Una scelta, o una necessità, che riguarda la stragrande maggioranza degli italiani (circa 45 milioni, il 75% delle famiglie), soprattutto nelle grandi e medie città. Eppure, dietro le mura di molti edifici, si nasconde un problema spesso sottovalutato: la scarsa salubrità degli spazi condominiali. A richiamare l’attenzione su questo aspetto sono l’Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari (Anaci) e la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), secondo cui una parte rilevante del patrimonio edilizio italiano presenta criticità che possono incidere non solo sul comfort abitativo, ma anche sulla salute di chi ci vive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Condomini poco salubri: il rischio nascosto dietro le parti comuni Leggi anche: Quando l’accesso alle parti comuni diventa un problema: il caso dei condomini senza regole Leggi anche: Cyber-crash e sovranità digitale, il rischio nascosto dietro le Big Tech. Gli esperti: “Europa e governi aprano gli occhi” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Condomini poco salubri: il rischio nascosto dietro le parti comuni. Condomini poco salubri: il rischio nascosto dietro le parti comuni - Non solo condivisione di un tetto: la vita condominiale comporta anche curarsi di spazi che influenzano ogni giorno il benessere di tutti, contribuendo a una nuova cultura della salute abitativa ... ilgiornale.it

Condomini, 45 milioni di italiani a rischio salute e produttività - Problemi di umidità, scarsa qualità dell’aria e rumorosità eccessiva impattano su produttività, salute e comfort. ambienteambienti.com

Da oggi e fino al 25 dicembre scatta un decreto non scritto: devi sembrare più gentile a tutti i costi. Santa Claus is Comin’ to Town. Che non vuol dire pagare le rate condominiali per i condomini morosi, come volevano farci fare, ma poco ci manca. Questi giorni - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.