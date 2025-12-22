Condannato a nove anni viola le condizioni per la libertà | arrestato
Niente più prove. La Squadra mobile della polizia di Stato ha rintracciato e arrestato a Udine un cittadino italiano: anche dopo una condanna di oltre nove anni, aveva violato le prescrizioni della libertà in affidamento ai servizi sociali. Ora è stato portato in cella, in via Spalato. Gli agenti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Condannato a nove anni, viola le condizioni per la libertà: arrestato - L'uomo, residente a Udine, è stato riaccompagnato in carcere dalla Squadra mobile della polizia di Stato.
Venezia, violentò per un anno la figliastra con disabilità mentale: patrigno condannato a nove anni - A muoversi il suo amministratore di sostegno: grazie a lui è emerso il caso. corrieredelveneto.corriere.it
Ha violentato per anni la figlia minorenne: condannato a 9 anni di carcere - Ascoli, 30 ottobre 2025 – Il giudice delle udienze preliminari di Fermo, Teresina Pepe, ha condannato a nove anni di reclusione un uomo residente in provincia di Ascoli Piceno riconosciuto colpevole ... ilrestodelcarlino.it
Il giudice Fleischer offre un accordo sorprendentemente vantaggioso a un condannato in libertà vi...
Revenge porn e stalker sulla ex: 54enne condannato a un anno e nove mesi - facebook.com facebook
Maltrattamenti e lesioni all'ex, carabiniere condannato. Sentenza a Termini Imerese, inflitti due anni e nove mesi di reclusione #ANSA x.com
