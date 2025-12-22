Concorso dirigenti tecnici | prove scritte il 19 e 20 gennaio a Roma AVVISO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso relativo al calendario d’esame e alle sedi concorsuali delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, nel ruolo di cui all’articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Concorso 145 dirigenti tecnici: Avviso elenco ammessi prove scritte

Leggi anche: Concorso 145 dirigenti tecnici: Avviso elenco ammessi prove scritte. Pubblicata un’integrazione

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Concorso per dirigenti tecnici con funzioni ispettive: pubblicata la soglia per l’accesso alle prove scritte; Concorso 145 dirigenti tecnici: Avviso elenco ammessi prove scritte. Pubblicata un'integrazione; Concorso Dirigenti Tecnici: come sfruttare al massimo le ultime settimane prima dello scritto; RIAPERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI PREPARAZIONE CONCORSO DT. VERSO LE PROVE SCRITTE.

Concorso 145 dirigenti tecnici: Avviso elenco ammessi prove scritte - Sul portale InPA e sulla piattaforma reclutamento, nella sezione info bando relativa a “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. orizzontescuola.it

Concorso 145 dirigenti tecnici, candidate in stato di gravidanza o allattamento: il 15 dicembre estrazione della prova asincrona che si svolgerà il 16 - La prova asincrona del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. tecnicadellascuola.it

In arrivo nuovi Concorsi INPS per 411 posti per diplomati e laureati: approvati 4 Bandi per assistenti, funzionari, dirigenti - Il CDA dell'Istituto ha deliberato la copertura di 411 posti per assistenti, funzionari e dirigenti. ticonsiglio.com