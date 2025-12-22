Salerno, 22 dic. (AdnkronosLabitalia) - Si è concluso sabato 20 dicembre, a Salerno, il meeting di presentazione del Progetto 'Co-programmare con i giovani', iniziativa di rilevanza nazionale finanziata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'annualità 2024 (ai sensi dell'art. 72 del D.lgs. n.1172017), che vede l'ente del terzo settore Moby Dick Aps vestire il ruolo di capofila di un partenariato composto da 13 enti del terzo settore attivi su tutto il territorio nazionale. "Chiudiamo - afferma Francesco Piemonte, presidente di Moby Dick Aps - tre giornate di straordinaria intensità, ma soprattutto di grande concretezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Concluso con successo a Salerno il meeting 'Co-programmare con i giovani'

Leggi anche: Terzo settore, partito da Salerno progetto nazionale 'Co-programmare con i giovani'

Leggi anche: Terzo settore, al via a Salerno 'Co-programmare con i giovani': apre vice ministro Bellucci

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Concluso con successo a Salerno il meeting 'Co-programmare con i giovani' - programmare con i giovani', iniziativa di rilevanza nazionale finanziata dal ministero del Lavoro e delle Poli ... adnkronos.com