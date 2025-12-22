Concessa la grazia proprio a loro 5 Carcere i detenuti possono esultare! Annuncio shock di Mattarella

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha esercitato una delle sue prerogative costituzionali più rilevanti firmando cinque decreti di grazia in data 22 dicembre 2025. Questo atto di clemenza individuale trova il suo fondamento giuridico nell’ articolo 87 della Costituzione Italiana, il quale conferisce al Capo dello Stato il potere di estinguere totalmente o parzialmente la pena inflitta a un condannato oppure di trasformarla in una sanzione di natura differente. La decisione giunge in un momento simbolico, a ridosso delle festività natalizie, e riguarda profili umani e giudiziari molto diversi tra loro, accomunati da percorsi di riabilitazione o da evidenti ragioni di equità sociale e umanitaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

