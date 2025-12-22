Concerto di Santo Stefano al Palacultura | dagli Stati Uniti Washington Gospel Singers
Venerdì 26 dicembre alle ore 18 al Palacultura Antonello l’Accademia Filarmonica di Messina ospita, per il tradizionale Concerto di Santo Stefano uno dei cori gospel più acclamati degli Stati Uniti: i Washington Gospel Singers, formazione che riunisce le voci soliste del gruppo Nate Brown & One. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: A Natale torna il Gospel dell’Estate Musicale Frentana con The Triumphant Voices of Gospel dagli Stati Uniti
Leggi anche: Washington gospel singers
Concerto di Santo Stefano: Washington Gospel Singers a Messina; AL PALACULTURA DI MESSINA WASHINGTON GOSPEL SINGERS; SWAMI – il Concerto di Natale: musica, emozioni e un brano inedito al Palacultura.
A Latiano il concerto di Santo Stefano con Carlo Muratori e il suo ensamble - Latiano si prepara a vivere una serata speciale all’insegna della musica, della tradizione e della solidarietà con il Concerto di Santo Stefano – serata di ... brundisium.net
Modica, torna il tradizionale “Concerto di Santo Stefano”: giunge alla 23^ edizione - MODICA, 19 Dicembre 2025 – Si rinnova anche quest'anno uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi del panorama culturale ibleo: il Concerto di Santo ... radiortm.it
Concerto di Santo Stefano in Duomo, l'ultimo appuntamento di ArmoniosaMente con la Cappella musicale - La rassegna ArmoniosaMente chiude i suoi cinquanta appuntamenti del 2025 ospitando il tradizionale concerto di Santo Stefano, organizzato dalla Chiesa di Modena - modenatoday.it
Concerto di Santo Stefano: "Magnificat in tango" di Mario Lanaro Rassegna "EDIZIONI MUSICALI di San NICOLA" (stagione 5) 26 DICEMBRE 2025 alle ore 17:00. CHIESA DI SANTO STEFANO, Vicenza. Ingresso: libero. Il concerto vedrà l - facebook.com facebook
Concerto di Natale nella Chiesa del Santo Sepolcro x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.