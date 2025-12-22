Concerto di Natale

Vi aspettiamo al Concerto di Natale dell'Accademia Polifonica di Monselice APS, che torna quest'anno il 26 dicembre con un programma ricco di bellissime melodie natalizie. Sarà un'occasione per condividere insieme momenti di musica e tradizione in un'atmosfera di serenità e convivialità.

Vi aspettiamo al dell'Accademia Polifonica di Monselice APS, che torna quest'anno il 26 dicembre con un programma ricco di bellissime melodie natalizie. Sotto la direzione del Maestro Luca Romani, si esibiranno il Coro e l'Ensemble d'Archi dell'Accademia Polifonica di Monselice.

Concerto di Natale 2025 al Senato: Claudio Baglioni e Orchestra in Un Evento Imperdibile - Il concerto di Natale al Senato ha regalato un'emozionante esibizione di Claudio Baglioni, accompagnato dall'Orchestra del San Carlo. notizie.it

Claudio Baglioni in Senato per il Concerto di Natale: il tema dell'esibizione (top secret) e la rivincita del cantante - Forse qualche indiscrezione trapelerà nella giornata di ... ilmessaggero.it

Concerto di Natale 2025

Strada facendo vedrai… Claudio Baglioni al concerto di Natale in Senato. - facebook.com facebook

