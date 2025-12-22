concerto di natale con walter sterbini

Arezzo, 22 dicembre 2025 – , sabato 27 all’auditorium di Terranuova Bracciolini. Il Comune di Terranuova Bracciolini ha organizzato all’auditorium comunale un concerto di Natale che si terrà sabato 27 dicembre alle ore 21:15. Protagonista della serata sarà Walter Sterbini con lo spettacolo “Un po’ del mio tempo migliore”, ad accompagnarlo sul palco: Nino Fabis al pianoforte, Marco Raspini alle chitarre e G.P. Righeschi alle percussioni. «Abbiamo voluto inserire anche un concerto come questo nel programma delle festività – ha detto l’assessora alla cultura, Sara Grifoni – per offrire alla cittadinanza l’opportunità di usufruire gratuitamente di musica di qualità e vivere l’Auditorium comunale in un momento speciale come quello delle feste natalizie». 🔗 Leggi su Lanazione.it

