Il concerto di Natale a Latina rappresenta un momento di tradizione e convivialità, offrendo ogni anno un’atmosfera di ascolto e condivisione. Quest’anno, sul palco di piazza del Popolo, si esibiranno i Big Soul Mama, portando dal vivo un repertorio gospel che arricchisce ulteriormente questa occasione speciale.

Un appuntamento ormai tradizionale del Natale a Latina è quello del concerto gospel in piazza del Popolo, giunto alla sua V edizione.Un evento che richiama spettatori di tutte le età che dopo il luculliano pranzo di Natale decidono di andare in centro per sgranchirsi le gambe, godersi le. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Latinatoday.it - Concerto di Natale a Latina: dal vivo i Big Soul Mama

