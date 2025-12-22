Cosa: Decima edizione del Concerto di Natale, evento di musica e beneficenza. Dove e Quando: In onda su Gold Tv, domenica 28 dicembre 2025 alle ore 20.00. Perché: Una serata dedicata al talento e alla solidarietà per sostenere i progetti dell’Associazione Amici di Martina. L’atmosfera delle festività romane si accende di note e generosità con l’arrivo della X Edizione del Concerto di Natale, un appuntamento che nel corso di un decennio è diventato un punto di riferimento nel panorama degli eventi mediatici della Capitale. Organizzato da Rosso al Tramonto Up Music in stretta collaborazione con l’Associazione “Amici di Martina”, lo spettacolo non è solo una vetrina per artisti affermati e nuove leve, ma rappresenta un momento di profonda riflessione collettiva. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Concerto di Natale 2025: musica e solidarietà su Gold Tv

Leggi anche: Domenica 28 dicembre su Gold Tv la X Edizione del Concerto di Natale

Leggi anche: Musica, arte e solidarietà a Pescantina: "Concerto di Natale del Giubileo"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Programma Natale 2025 e Nuovo Anno 2026 » Notizie; Sito Istituzionale | Natale 2025 a Roma, ricco programma di eventi e iniziative; Teatro alla Scala - Sabato 20 dicembre ore 20 - CONCERTO DI NATALE - dir. Lorenzo Viotti - Musiche di Francis Poulenc e Charles Gounod; Tradizionale Concerto di Natale - Musica ai Servi.

Quando la musica cura: grande emozione all’Aou Senese per il Concerto di Natale - Un pomeriggio di grande emozione, ascolto e condivisione, capace di unire musica e umanità nel cuore dell’ospedale. radiosienatv.it