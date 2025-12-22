Concerto di Natale 2025 | musica e solidarietà su Gold Tv
Cosa: Decima edizione del Concerto di Natale, evento di musica e beneficenza. Dove e Quando: In onda su Gold Tv, domenica 28 dicembre 2025 alle ore 20.00. Perché: Una serata dedicata al talento e alla solidarietà per sostenere i progetti dell’Associazione Amici di Martina. L’atmosfera delle festività romane si accende di note e generosità con l’arrivo della X Edizione del Concerto di Natale, un appuntamento che nel corso di un decennio è diventato un punto di riferimento nel panorama degli eventi mediatici della Capitale. Organizzato da Rosso al Tramonto Up Music in stretta collaborazione con l’Associazione “Amici di Martina”, lo spettacolo non è solo una vetrina per artisti affermati e nuove leve, ma rappresenta un momento di profonda riflessione collettiva. 🔗 Leggi su Ezrome.it
