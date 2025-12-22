Concerti Capodanno 2025-2026 in piazza e in tv | tutti gli eventi

Manca sempre meno alla fine del 2025. Come da tradizione, per milioni di italiani sono già iniziati i preparativi per la notte di San Silvestro tra grigliate fra amici, cenoni in famiglia oppure divertimento in discoteca e nei locali. Per chi preferisce stare all'aperto, in tutta Italia sono in programma diversi concerti che animeranno le piazze delle grandi città grazie alla presenza di grandi stelle della musica italiana, pronte ad accompagnare il pubblico fino alla prima mezzanotte del 2026. Immancabili, come ogni anno, le dirette di Rai e Mediaset, per l'occasione rispettivamente da Catanzaro e Bari.

Capodanno 2026 a Genova: concerti gratuiti di Pinguini Tattici Nucleari e Dj Albertino - Il Capodanno 2026 a Genova è stato realizzato in collaborazione con il main sponsor Pulsee, gli sponsor Mog, Timossi e Grondona. mentelocale.it

Concerti Capodanno 2026, guida alle piazze in festa - Concerti Capodanno 2026: alla scoperta delle piazze italiane in festa con artisti e grandi eventi da Nord a Sud. siviaggia.it

Carico capodanno 2026 prima di mezzanotte

Concerti di Capodanno in #Sardegna: Trenitalia annuncia 5 treni speciali e quasi 1.200 posti in più - facebook.com facebook

Concerti di Capodanno: 5 treni speciali e 1200 posti in più x.com

