Conceicao sulla Supercoppa dell’anno scorso | Ho pianto per la vittoria Vi spiego il sigaro
Inter News 24 Il tecnico portoghese Sergio Conceicao ha parlato del trionfo in Supercoppa italiana dello scorso anno, spiegando anche l’esultanza con il sigaro. Sergio Conceicao è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Vediamo cosa ha detto. QUI LE ULTIME SULL’INTER LA SUPERCOPPA VINTA SUBITO – « In effetti sì. Ricordo giorni di lavoro intensi a livello di analisi video, di motivazioni e di discorsi per entrare subito nella testa dei calciatori. Battemmo la Juve di mio figlio Cisco e poi l’Inter in rimonta. E piansi » IL SIGARO – « Una promessa. I giocatori, che avevano visto dei video, mi chiesero di fumarlo in caso di vittoria. 🔗 Leggi su Internews24.com
