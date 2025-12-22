Inter News 24 Il tecnico portoghese Sergio Conceicao ha parlato del trionfo in Supercoppa italiana dello scorso anno, spiegando anche l’esultanza con il sigaro. Sergio Conceicao è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Vediamo cosa ha detto. QUI LE ULTIME SULL’INTER LA SUPERCOPPA VINTA SUBITO – « In effetti sì. Ricordo giorni di lavoro intensi a livello di analisi video, di motivazioni e di discorsi per entrare subito nella testa dei calciatori. Battemmo la Juve di mio figlio Cisco e poi l’Inter in rimonta. E piansi » IL SIGARO – « Una promessa. I giocatori, che avevano visto dei video, mi chiesero di fumarlo in caso di vittoria. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conceicao sulla Supercoppa dell’anno scorso: «Ho pianto per la vittoria. Vi spiego il sigaro»

Leggi anche: Corsa scudetto, Allegri dopo la sconfitta in Coppa Italia: «Noi come il Napoli l’anno scorso? Vi spiego»

Leggi anche: Conceicao ricorda: “La Supercoppa Italiana vinta con il Milan festeggiata con il sigaro? Una promessa”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Supercoppa Italiana, Milan eliminato dal Napoli: l’anno scorso il successo con Conceicao fermò un digiuno di 8 anni - Supercoppa Italiana, Milan eliminato dal Napoli: l’anno scorso con Conceicao arrivò la vittoria del trofeo dopo 8 anni di digiuno Il Milan abdica ufficialmente al trono della Supercoppa Italiana. milannews24.com