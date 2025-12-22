Conceição si racconta | Al Milan veni vidi vici Bilancio positivo Bologna e Napoli sono belle da vedere Con Inzaghi ci siamo salutati in Arabia In estate mi ha cercato questo club

Sergio Conceição, tecnico portoghese, offre una panoramica della sua esperienza nel calcio italiano, tra successi e ricordi. Con un tono sobrio e diretto, ripercorre le sue stagioni al Milan, Bologna e Napoli, condividendo anche i rapporti con Inzaghi. La sua intervista, pubblicata sulla Gazzetta dello Sport, rappresenta un’occasione di approfondimento sulla sua carriera e le sue impressioni sul calcio attuale.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.