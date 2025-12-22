Conceicao | Positivi i mesi al Milan Dal 2016 solo io e Pioli abbiamo vinto Coppa Italia rimpianto grande

Il portoghese Sergio Conceicao, oggi allenatore dell'Al-Ittihad in Arabia Saudita, rivendica la bontà - in termini di risultati - del suo pur breve percorso alla guida del Milan nella seconda parte della stagione 2024-2025. Ecco le sue parole.

Sergio Conceiçao racconta l’addio al Milan: “Ambiente instabile, la dirigenza non mi ha supportato” - Sergio Conceiçao è tornato a raccontare la sua esperienza sulla panchina del Milan, chiarendo le ragioni che hanno portato all’addio. fanpage.it

Conceiçao accusa: "Al Milan la dirigenza non mi ha mai supportato. Non ho avuto tempo di lavorare a tutti i livelli" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Milan Sergio Conceiçao, oggi all'Al- milannews.it

Conceicao: “I 6 mesi al Milan sono stati positivi, ma la dirigenza non mi ha supportato. I giocatori erano con me” x.com

