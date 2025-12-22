Conceicao | Piansi per la Supercoppa Italiana vinta con il Milan appena arrivato
Sergio Conceicao, oggi allenatore dell'Al-Ittihad, in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è tornato sul successo con il Milan in Supercoppa Italiana a gennaio 2025. Ecco cosa ha detto il portoghese in merito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
