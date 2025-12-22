Conceicao | I giocatori del Milan non mi hanno mai tradito Anzi erano con me Pretendo rigore ma …
Sergio Conceicao, attuale allenatore dell'Al-Ittihad, ha commentato il suo periodo al Milan, sottolineando la fiducia dei giocatori nei suoi confronti e la mancanza di tradimenti. Ha evidenziato l'importanza del rigore, pur mantenendo un atteggiamento equilibrato. Le sue parole riflettono un rapporto di rispetto reciproco e un approccio professionale, anche in situazioni complesse.
Sergio Conceicao, oggi allenatore dell'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è tornato a parlare della sua breve esperienza sulla panchina del Milan: ha sollevato i giocatori da ogni responsabilità per gli ultimi mesi della scorsa, tribolata, stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
