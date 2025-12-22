Nell’intervista a La Gazzetta dello Sport, Sergio Conceiçao riflette sulla sua esperienza al Milan, evidenziando l’instabilità societaria e il sostegno dei calciatori. Attualmente allenatore dell’Al Ittihad di Karim Benzema, il tecnico si dice sicuro di tornare in Italia in futuro. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla sua carriera e sulle sfide affrontate nel calcio internazionale.

L’intervista al tecnico Sergio Conceiçao rilasciata alla Gazzetta dello Sport. L’ex Milan ora siede sulla panchina dell’Al Ittihad di Karim Benzema. L’intervista a Conceiçao. Sergio, l’anno scorso. “veni, vidi, vici”: «In effetti sì. Ricordo giorni di lavoro intensi a livello di analisi video, di motivazioni e di discorsi per entrare subito nella testa dei calciatori. Battemmo la Juve di mio figlio Cisco e poi l’Inter in rimonta. E piansi. E dopo la vittoria, un bel sigaro. «Una promessa. I giocatori, che avevano visto dei video, mi chiesero di fumarlo in caso di vittoria. Col Porto l’avevo fatto 11 volte, ovvero dopo aver vinto trofei. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Conceiçao: «Al Milan instabilità della società, solo i calciatori mi sostenevano, ma sono sicuro che tornerò in Italia»

