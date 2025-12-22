Concato aggiorna sul suo stato di salute | Tutto procede bene
MILANO – “Cari amici, vi aggiorno sul mio stato di salute. Tutto procede bene, fatto salvo qualche piccolo intoppo dovuto alle terapie. Sono quasi sempre sereno – (che non è poca cosa)-, e ottimista, con una gran voglia di rivedervi e di cantare insieme. Mi mancano i viaggi, gli incontri, i vostri abbracci e fianco i vostri selfie – (forse sto invecchiando) – E poi mi mancano tanto i miei musici: sul palco e fuori! Vorrei dirvi infine che questa meravigliosa vita di “musico ambulante”, ricomincerà presto e che farò di tutto perché accada. Vi voglio bene e vi auguro un Natale pieno di cose belle, di salute e di pace”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Lars Von Trier: Stellan Skarsgård in un'intervista aggiorna sul suo stato di salute e sul film a cui sta lavorando
Leggi anche: Lars Von Trier: Stellan Skarsgård in un'intervista aggiorna sullo stato di salute del regista e sul film a cui lavorava
Concato aggiorna sul suo stato di salute: “Tutto procede bene” - Tutto procede bene, fatto salvo qualche piccolo intoppo dovuto alle terapie. lopinionista.it
Dopo la diagnosi di tumore, Fabio Concato aggiorna i fan: come sta tra terapie e ritorno alla musica - Come sta Fabio Concato, l'annuncio sui social dopo la diagnosi di tumore: il cantautore parla delle cure, della quotidianità e del desiderio di tornare a fare musica. notizie.it
Etter kreftdiagnosen oppdaterer Fabio Concato fansen om fremgangen mellom behandlingen og tilbakekomsten til musikken. - Come sta Fabio Concato, l'annuncio sui social dopo la diagnosi di tumore: il cantautore parla delle cure, della quotidianità e del desiderio di tornare a fare musica. notizie.it
Massimo Cavazzana Sindaco. . [Tribano aggiornamento al 20.12.2025] [UN PASSO PER AURORA] Oggi abbiano fatto un piccolo regalo ad Aurora. Grazie alla Babbo Christmas Run con la Podistica Tribano e la Pro Loco sono stati donati 750 euro . A - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.