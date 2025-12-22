Concato aggiorna sul suo stato di salute | Tutto procede bene

MILANO – “Cari amici, vi aggiorno sul mio stato di salute. Tutto procede bene, fatto salvo qualche piccolo intoppo dovuto alle terapie. Sono quasi sempre sereno – (che non è poca cosa)-, e ottimista, con una gran voglia di rivedervi e di cantare insieme. Mi mancano i viaggi, gli incontri, i vostri abbracci e fianco i vostri selfie – (forse sto invecchiando) – E poi mi mancano tanto i miei musici: sul palco e fuori! Vorrei dirvi infine che questa meravigliosa vita di “musico ambulante”, ricomincerà presto e che farò di tutto perché accada. Vi voglio bene e vi auguro un Natale pieno di cose belle, di salute e di pace”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

