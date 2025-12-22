Con l' auto contro le tubazioni del gas | grande spavento a Merate

Con l'automobile contro tubazioni del gas, paura per possibili fughe. È accaduto addirittura in due distinti incidenti stradali verificatisi nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 22 dicembre, a Merate.Nel sinistro dalle conseguenze più gravi, poco prima delle 17 in Via Donato Frisia, un veicolo è.

Fuga di gas in strada dopo l'incidente - AGLIANA: Un'auto è finita contro i tubi di media pressione del metano che hanno liberato una copiosa quantità di esalazioni. toscanamedianews.it

Incidente a Mornico Losana, si ribalta con l’auto e centra contatore del metano di una casa: fuga di gas - Il giovane automobilista è rimasto miracolosamente illeso e fortunatamente nell’impatto non sono scattate scintille, scongiurando il rischio di un’esplosione. msn.com

Diversi casi analoghi erano stati segnalati nei giorni scorsi ai poliziotti del commissariato acese, che hanno avviato dei controlli specifici, riuscendo a cogliere sul fatto un 42enne di Aci Catena. Nella sua auto erano già presenti diverse tubazioni appena trafug - facebook.com facebook

