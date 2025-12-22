Appuntamento in edicola: con la Gazzetta del Sud sabato 27 verrà distribuito gratuitamente il calendario 2026. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Con la Gazzetta del Sud sabato 27 distribuito gratuitamente il calendario 2026

Leggi anche: Appuntamento in edicola: con la Gazzetta del Sud dal 24 dicembre l'agenda casa del 2026

Leggi anche: Oggi lo sciopero nazionale dei giornalisti: Gazzetta del Sud e Gazzetta del sud online si fermano

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Salt Fest 2025: a Margherita di Savoia una settimana tra sale, vino, cultura e musica; Eventi di Natale a Messina: come cambia la viabilità per i concerti di Patagarri, Irama, Gabbani e Rad; Il borgo delle donne rivoluzionarie: a Rocchetta il Premio Di Lascia; Serie D, tra rimpianti e rilanci.

Gazzetta di Reggio. . News in Pillole della Gazzetta di Reggio Edizione di Sabato 20 Dicembre 2025 Con Mattia Amaduzzi, Nicolò Valli e Serena Arbizzi Parliamo di: - incidente mortale a Felina - la partita della Reggiana - Babbo Natale arriva in aere - facebook.com facebook