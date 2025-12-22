Milano, 22 dicembre 2025 – Cinque beni confiscati alla criminalità organizzata saranno messi a disposizione della Rete Antiviolenza coordinata dal Comune per accogliere donne nella fase conclusiva del loro percorso di uscita dalla violenza. Gli appartamenti – si tratta di monolocali o di bilocali – entrano quindi ufficialmente a far parte del sistema cittadino di sviluppo di azioni e interventi mirato alla promozione di diritti e al contrasto di ogni forma di discriminazione, con l’obiettivo di accompagnare le donne, da sole o con figli, verso l’autonomia. Comodato d'uso gratuito. Questi beni confiscati alla criminalità saranno dati in comodato d’uso gratuito a Fondazione Somaschi Onlu s, che li gestirà insieme a Farsi Prossimo, La Strada e Telefono Donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comune in campo per le donne: cinque appartamenti confiscati accoglieranno le vittime di violenza

