Comune di Terni sportello anagrafe | Ripristinare il servizio di sabato mattina come accaduto negli scorsi anni
Durante il Consiglio comunale di lunedì 22 dicembre, Marco Celestino Cecconi ha presentato un atto di indirizzo riguardante lo sportello anagrafe del Comune di Terni. L'istanza mira a ripristinare il servizio di apertura del sabato mattina, come avvenuto negli anni precedenti, al fine di migliorare l'accessibilità e la praticità per i cittadini.
Un atto di indirizzo è stato presentato da Marco Celestino Cecconi nel corso del Consiglio comunale di lunedì 22 dicembre. Il documento è stato sottoscritto da Roberto Pastura e Cinzia Fabrizi ed è rivolto all’attenzione del sindaco Stefano Bandecchi e della giunta municipale. La richiesta è. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
