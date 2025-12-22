Compra patente e carta d' identità false per sfuggire ai controlli | trentenne arrestato

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Trieste dopo essere stato trovato alla guida con documenti falsi, acquistati in Croazia. Durante il controllo, inoltre, è stato trovato in possesso di un coltello nascosto in un marsupio. L’intera vicenda evidenzia i rischi e le conseguenze legate all’uso di documenti falsi e alla presenza di armi.

Girava tranquillamente a Trieste guidando con una patente e carta d'identità false che aveva comprato in Croazia e, come se non bastasse, all'interno di un marsupio gli è stato trovato un coltello. Per questo motivo, un trentatreenne di nazionalità serba e residente in città è stato arrestato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

