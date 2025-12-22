Inter News 24 Compleanno Bergomi, il messaggio d’auguri sui social dell’Inter per i 62 anni dell’ex difensore: l’omaggio del club nerazzurro. Oggi l’ Inter festeggia il compleanno di Beppe Bergomi. Lo storico difensore ed ex capitano nerazzurro compie oggi 62 anni e il club meneghino gli ha voluto rendere omaggio con un bellissimo messaggio d’auguri sui propri canali social ufficiali. Una carriera in nerazzurro, 756 presenze e 7 trofei: tanti auguri “Zio” Bergomi??? pic.twitter.comUBnBvOMD9g — Inter?? (@Inter) December 22, 2025 Su inter.it si legge: « Giuseppe Bergomi compie oggi 62 anni. “Lo Zio” ha vissuto il nerazzurro fin da giovanissimo, debuttando a soli 16 anni e 39 giorni il 30 gennaio 1980 in Coppa Italia contro la Juventus, diventando il più giovane esordiente nella storia del Club. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Compleanno Bergomi, il messaggio d'auguri dell'Inter per i suoi 62 anni – FOTO

