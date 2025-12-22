Como tentano la spaccata in un bar di via Dante | denunciati un 18enne e un 30enne

Tentato furto con spaccata in un bar di via Dante a Como: la polizia ha denunciato in stato di libertà due persone, un 18enne cittadino dell’Ecuador, regolare sul territorio nazionale e residente a Seregno, e un 30enne italiano di Tavernerio, già noto alle forze dell’ordine per numerosi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

