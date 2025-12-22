Como altre brutte notizie per Fabregas | l’esito degli esami di Diao

Continua, e sarà così ancora per un po’ di tempo, l’emergenza in attacco per l’allenatore spagnolo dei lariani Non solo Alvaro Morata. Giungono notizie davvero poco felici per il Como dopo gli esami di rito effettuati da Assane Diao, attaccante che si è infortunato dopo aver effettuato uno scatto nel match perso contro la Roma. Il giocatore, come si può vedere dalle foto, ha subito capito la gravità della situazione e le visite hanno confermato le prime impressioni: lesione al bicipite femorale della coscia destra e stop di diverse settimane. Diao (Ansa) – Calciomercato.it La Nazionale del Senegal, che lo aveva convocato per la Coppa d’Africa, ha infatti annunciato il forfait del giocatore per la manifestazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

