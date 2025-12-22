C’è un’immagine che racconta bene l’anima di Bologna: un gruppo di volontari con pettorine gialle, scope e guanti, chini sotto gli archi delle vie del centro a ripulire muri e serrande. Sono soci dei Lions Club di Bologna, una delle realtà associative più longeve e radicate del territorio. Non si. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Come si entra nei club, i soci illustri, gli obiettivi: vi racconto la galassia dei Lions di Bologna

Leggi anche: Lions Club, il Meeting degli Auguri tra solidarietà e nuovi soci

Leggi anche: Lions Club San Vito Dei Normanni: torna la raccolta del Banco alimentare nei supermercati

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Rotary club Canale Roero: serata degli auguri con il vescovo Marco Brunetti.

Rotary, visite illustri e nuovi soci - Il Rotary Club Cascina e Monte Pisano ha ricevuto la rituale visita del governatore del Distretto 2071, Fernando Damiani, e nel gruppo sono entrati due nuovi soci che andranno a dare nuova linfa ... lanazione.it

Complimenti e grazie Gianni Castaldo la tua foto entra nella pagina Club Primi Passi di Fotografia https://www.facebook.com/PrimiPassiDiFotografia - facebook.com facebook