Come leggere le etichette alimentari nei prodotti per l’infanzia Quando si inizia a offrire cibi solidi ai bambini, è fondamentale conoscere le informazioni presenti sulle etichette. Questo permette di fare scelte consapevoli, verificando ingredienti, valori nutrizionali e eventuali allergeni. Una corretta lettura delle etichette aiuta i genitori a garantire alimenti sicuri e adatti alle esigenze dei loro piccoli, contribuendo a una crescita sana e equilibrata.

Quando arriva il momento di introdurre i primi assaggi, ogni genitore si trova davanti a un mondo nuovo fatto di pappe, consistenze, odori. e scaffali pieni di prodotti che sembrano simili, ma che in realtà non lo sono. Saper leggere un’etichetta diventa un superpotere: un modo per capire la qualità degli alimenti, scegliere con consapevolezza e sentirsi più sicuri mentre il bambino muove i suoi primi passi verso l’alimentazione complementare. Le linee guida internazionali ricordano che la fase dello svezzamento dovrebbe iniziare intorno ai sei mesi, sempre dopo un confronto con il pediatra. È un passaggio graduale, in cui il latte resta il pilastro principale e i solidi arrivano per affiancarlo, non per sostituirlo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

