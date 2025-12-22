Come cambia l' ingresso ai musei di Roma per turisti e residenti
Non sarà solo l’accesso alla Fontana di Trevi a cambiare. La rivoluzione voluta dal Campidoglio interesserà i musei civici e i monumenti di competenza di Roma Capitale, con l’introduzione di un ticket a pagamento per diversi siti finora accessibili a tutti gratuitamente.Ecco, nel dettaglio, cosa. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Domani, prima domenica del mese, ingresso gratuito ai civici musei di Trieste
Leggi anche: L’Ue: “Stretta sui visti d’ingresso per i cittadini russi”. Mosca: “Preferiscono i migranti illegali ai turisti che spendono”
Fontana di Trevi a pagamento per i turisti e musei gratis per i romani. L'annuncio del sindaco; Roma cambia le regole per l’accesso ai luoghi simbolo: ticket alla Fontana di Trevi e nuovi ingressi a pagamento nei musei; Biglietto Fontana di Trevi: musei civici gratis ai residenti; Due euro per la Fontana di Trevi, ma i musei saranno gratis per i romani - Quotidiano La Voce.
Roma, cambia tutto: nuovo ticket per la Fontana di Trevi e i musei - Dal 1° febbraio, i turisti dovranno pagare un ticket per accedere alla Fontana di Trevi e ad altri musei di Roma. notizie.it
Musei gratis ai residenti e ticket alla Fontana di Trevi: Roma cambia tariffe dal 1° febbraio 2026 - Dal 1° febbraio 2026 Musei Civici e siti capitolini gratis ai residenti della Città Metropolitana. ilquotidianodellazio.it
A Roma la Fontana di Trevi diventa a pagamento: ticket solo per i turisti - L’obiettivo dichiarato è duplice: regolare i flussi turistici e reinvestire le risorse nella tutela del patrimonio ... today.it
Fa discutere il ticket di due euro per Fontana di Trevi: Eccessivo
Con l’ingresso di Poste Italiane e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la piattaforma dei pagamenti pubblici cambia assetto e servizi. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.