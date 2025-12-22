Tentava di introdursi in un supermercato del centro cittadino nel cuore della notte, ma il suo piano è fallito grazie al rapido intervento dei carabinieri: un uomo è stato arrestato mentre cercava di mettere a segno un furto all’interno di un esercizio commerciale del centro di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Colto sul fatto mentre tenta il furto in un supermercato

