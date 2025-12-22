Coltiva illegalmente gamberi killer | nei guai un trentenne di Grosseto

I carabinieri forestali del Nipaaf di Grosseto e i militari nel Nucleo Carabinieri Cites di Arezzo, hanno condotto un’attività, coordinata dalla procura di Grosseto, che ha portato all’individuazione di un ragazzo che deteneva illegalmente numerosi esemplari di gambero della Louisiana. I militari intervenuti hanno rivenuto nell’abitazione del trentenne un vero e proprio allevamento artigianale di questi crostacei; la cui detenzione è vietata, in quanto inseriti nella lista delle così dette specie esotiche invasive, un elenco di specie animali e vegetali considerati particolarmente dannosi per gli ecosistemi del nostro paese. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Accessori per sigarette venduti illegalmente: sequestri e multe per oltre 12mila euro, nei guai barista e fornitore

Leggi anche: TikTok nei guai in Francia: film diffusi illegalmente sulla piattaforma, la battaglia legale che può cambiare tutto

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

In Sicilia non si smette di coltivare per scelta, ma perché l’acqua non arriva. Campi abbandonati, aziende agricole costrette a comprare l’acqua, reti idriche che disperdono tutto prima di arrivare a destinazione. La siccità esiste, ma il vero disastro è un sistema f - facebook.com facebook