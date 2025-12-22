colpo in una villa la banda sorpresa dai carabinieri un malvivente bloccato i complici in fuga

Si introducono in una villa in via Nascosa per rubare, ma vengono intercettati dai carabinieri. In due riescono a fuggire, uno della banda viene bloccato. E' accaduto nella tarda serata di ieri, a Latina. I carabinieri sono intervenuti per una richiesta arrivata al numero unico 112, che segnalava. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

