Colpo in una villa la banda sorpresa dai carabinieri Un malvivente bloccato i complici in fuga
Si introducono in una villa in via Nascosa per rubare, ma vengono intercettati dai carabinieri. In due riescono a fuggire, uno della banda viene bloccato. E' accaduto nella tarda serata di ieri, a Latina. I carabinieri sono intervenuti per una richiesta arrivata al numero unico 112, che segnalava. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
