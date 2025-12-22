Colpo in casa da 60.000 euro | banditi in fuga minacce ai passanti

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo da 60mila euro a Tavernola Bergamasca, sul lago d'Iseo: la casa di un imprenditore in pensione è stata svaligiata da un commando di professionisti entrato in azione la scorsa settimana, il 18 dicembre. I ladri hanno fatto razzia di oro, gioielli e borse di lusso per un bottino complessivo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

colpo in casa da 60000 euro banditi in fuga minacce ai passanti

© Bresciatoday.it - Colpo in casa da 60.000 euro: banditi in fuga, minacce ai passanti

Leggi anche: Blitz armato sull’A2, portavalori in fiamme: milioni di euro finiti in cenere. Caccia ai banditi in fuga

Leggi anche: Colpo in gioielleria a Talenti: banditi in fuga con il bottino

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

?? Colpo in casa da 60.000 euro: banditi in fuga, minacce ai passanti.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.