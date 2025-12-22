Covo. Per forzare l’ingresso del supermercato hanno utilizzato un’auto e un furgone risultati poi rubati. Il commando ha quindi agganciato la cassaforte sotto il bancone, cercando di portarla via, ma l’allarme è scattato e i malviventi sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Colpo all’Iperal di Covo sfuma nella notte: ladri costretti alla fuga - Tentativo di furto bloccato dall’allarme e dall’intervento dei carabinieri. bergamonews.it