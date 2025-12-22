Colpo ai Casalesi | droga pizzo truffa alle assicurazioni Cinque arresti

Nella recente operazione, le autorità hanno arrestato cinque individui coinvolti in un'organizzazione criminale operante nel territorio dei Casalesi. Le accuse comprendono droga, pizzo e truffa alle assicurazioni, evidenziando un quadro di illegalità complesso e articolato. Questa azione si inserisce in un più ampio impegno nella lotta alla criminalità organizzata, volto a contrastare efficacemente le attività illecite.

Ben 5 persone sono finite in manette per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, truffa, traffico illecito di sostanze stupefacenti con l'aggravante della metodologia mafiosa.E0 il maxi blitz dei carabinieri della compagnia di Casal di.

