Colorina ringrazia il medico Fabio Della Cagnoletta | a lui il Premio Bonaventura 2025

Colorina ha reso omaggio a uno dei suoi cittadini più stimati: in occasione di ColoriNatale 2025, il Comune ha conferito al medico Fabio Della Cagnoletta il Premio Bonaventura – Colorinese dell’anno 2025, onorificenza cittadina riservata a chi ha offerto un contributo significativo alla crescita. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Leggi anche: Volpi Inter, il medico nerazzurro riceverà il Premio Quarenghi 2025: dedicato al dottore della Grande Inter di Herrera

Leggi anche: Il riconoscimento. Premio Quarenghi a Piero Volpi ricordando il medico della Grande Inter