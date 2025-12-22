Collisione sul Nilo | chi era Denise Ruggeri l' insegnante italiana morta mentre era in crociera
La donna deceduta ieri a Luxor nella collisione tra due navi da crociera sul Nilo si chiamava Denise Ruggeri, aveva 47 anni ed era originaria di Cagnano Amiterno, piccolo comune in provincia dell'Aquila. Viaggiava con il marito ed è rimasta ferita per una caduta in cabina durante l'urto. La donna era insegnante in una scuola dell'infanzia privata di Pizzoli, un comune dell'Aquilano. Tante quindi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Collisione sul Nilo: chi era Denise Ruggeri, l'italiana morta mentre era in crociera - La donna deceduta ieri a Luxor nella collisione tra due navi da crociera sul Nilo si chiamava Denise Ruggeri, aveva 47 anni ed era originaria di Cagnano Amiterno, piccolo comune in provincia ... ansa.it
Chi era Denise Ruggeri, la donna italiana morta durante la crociera sul Nilo. Il giallo della caduta fatale in cabina - La 47enne abruzzese era nella sua cabina al momento della collisione tra la nave in cui alloggiava e un'a ... affaritaliani.it
Chi era Denise Ruggeri, la donna morta in Egitto dopo uno scontro tra barche sul Nilo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chi era Denise Ruggeri, la donna morta in Egitto dopo uno scontro tra barche sul Nilo ... tg24.sky.it
#Incidente sul #Nilo, donna italiana morta dopo la collisione: la ricostruzione agghiacciante x.com
"Manovra brusca", sulla collisione sul Nilo la procura egiziana apre un fascicolo. Dolore nel paese di Denise Ruggeri, morta nell'incidente. La sindaca di Cagnano Amiterno (L'Aquila): 'Alla famiglia vicinanza umana, oltre che istituzionale' #ANSA - facebook.com facebook
