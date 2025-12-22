La donna deceduta ieri a Luxor nella collisione tra due navi da crociera sul Nilo si chiamava Denise Ruggeri, aveva 47 anni ed era originaria di Cagnano Amiterno, piccolo comune in provincia dell'Aquila. Viaggiava con il marito ed è rimasta ferita per una caduta in cabina durante l'urto. La donna era insegnante in una scuola dell'infanzia privata di Pizzoli, un comune dell'Aquilano. Tante quindi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Collisione sul Nilo: chi era Denise Ruggeri, l'insegnante italiana morta mentre era in crociera

Leggi anche: Tragedia sul Nilo, morta Denise Ruggeri: l’insegnante abruzzese vittima della collisione tra due navi da crociera

Leggi anche: Chi era Denise Ruggeri, la donna morta in crociera sul Nilo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tragedia sul Nilo, chi era Denise Ruggeri: l’insegnante 47enne morta; Collisione fra due imbarcazioni nel Nilo, morta una donna italiana; Scontro tra due imbarcazioni sul Nilo: morta turista abruzzese, aveva 47 anni; Scontro tra due navi sul Nilo, la vittima è la 47enne abruzzese Denise Ruggeri.

Collisione sul Nilo: chi era Denise Ruggeri, l'italiana morta mentre era in crociera - La donna deceduta ieri a Luxor nella collisione tra due navi da crociera sul Nilo si chiamava Denise Ruggeri, aveva 47 anni ed era originaria di Cagnano Amiterno, piccolo comune in provincia ... ansa.it