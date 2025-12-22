Colligiana spietata! Castiglionese ko Poli e Masini firmano la bella vittoria
COLLIGIANA 2 CASTIGLIONESE 0 COLLIGIANA: Conti, Simi (41’ st Grassini), Gianneschi, Pierucci (44’ st Messini), De Pellegrin, Mariani, Donati (K)(30’ st Dini), Cicali, Poli, Bouhamed (30’ st Masini), Montagna (24’ st Vitale). Panchina: Di Bonito, Bartalini, Barracani, Calamassi. Allenatore Guidi. CASTIGLIONESE: Balli, Tenti, Tavanti (15’ st Banelli), Viciani, Menci, Menchetti (K), Grigoni, Petricci (19’ st Scichilone), Berneschi (36’ st Edoziogor), Minocci, Ligi. Panchina: Magi, Gori, Gasparri, Palazzi, Arioni Recidivi, Mannarini. Allenatore Cardinali. Arbitro: Castorina (Lucca). Reti: 18’ st Poli, 43’ st Masini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
