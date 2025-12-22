Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, ha proposto la creazione di un centro di detenzione per prigionieri palestinesi "circondato da coccodrilli". Il canale israeliano 13 ha riferito che il leader del partito di estrema destra Jewish Power (Otzma Yehudit) ha presentato la proposta al servizio penitenziario israeliano, suggerendo la costruzione di una prigione circondata da coccodrilli per impedire ai prigionieri palestinesi di fuggire. Il centro proposto sorgerebbe nei pressi dell'area di Hamat Gader, sulle alture del Golan siriane occupate, vicino al confine con la Giordania. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Coccodrilli contro i detenuti palestinesi: l'idea estrema e la stretta di Ben-Gvir

Leggi anche: Israele, Ben Gvir mostra detenuti palestinesi e chiede pena di morte

Leggi anche: Israele, Ben Gvir torna nelle prigioni di massima sicurezza per umiliare detenuti palestinesi: "Vi meritate la pena di morte" - VIDEO

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Israele, Ben-Gvir e l'idea estrema: carcere per palestinesi “protetto” dai coccodrilli - Gvir, ha proposto la creazione di un centro di detenzione per prigionieri palestinesi ... iltempo.it