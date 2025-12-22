Coccodrilli contro i detenuti palestinesi | l' idea estrema e la stretta di Ben-Gvir
Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, ha proposto la creazione di un centro di detenzione per prigionieri palestinesi "circondato da coccodrilli". Il canale israeliano 13 ha riferito che il leader del partito di estrema destra Jewish Power (Otzma Yehudit) ha presentato la proposta al servizio penitenziario israeliano, suggerendo la costruzione di una prigione circondata da coccodrilli per impedire ai prigionieri palestinesi di fuggire. Il centro proposto sorgerebbe nei pressi dell'area di Hamat Gader, sulle alture del Golan siriane occupate, vicino al confine con la Giordania. 🔗 Leggi su Iltempo.it
