Cocaina e Pescara bene scatta l’operazione MareMagnum | 16 arresti dei carabinieri tra carcere e domiciliari
Sgominata dai carabinieri una rete criminale dedita al traffico di stupefacenti, in particolare cocaina: 16 le ordinanze cautelari eseguite sin dalle prime ore del mattino di oggi (22 dicembre) dai militari, 9 in carcere e 7 ai domiciliari. A emetterle il giudice per le indagini preliminari su. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Droga alla “Pescara bene”: tra i clienti imprenditori, ristoratori e avvocati. In 17 rischiano l’arresto; Mezzo chilo di droga e due telefonini introdotti con un drone, scatta il sequestro al carcere di Lanciano.
Cocaina per la "Pescara bene": arrestati due pusher nella casa affittata in centro, dove spacciavano - Appartamento affittato in pieno centro, clientela selezionata, gente bene con una buona capacità di spesa che, con le sue visite, teoricamente non attira l’attenzione di investigatori. ilmessaggero.it
Pescara, trasportano in auto un chilo di cocaina. Due corrieri albanesi finiscono in manette al casello dell'autostrada - Lo hanno sequestrato i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pescara, nei pressi del ... ilmessaggero.it
Pescara: aveva cocaina e mazza da baseball in auto, arrestata 29enne a Montesilvano I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano (Pescara) ha tratto in arresto una donna 29enne di Pescara, nota ai militari per i suoi tr - facebook.com facebook
