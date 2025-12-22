Cocaina e Pescara bene scatta l’operazione MareMagnum | 16 arresti dei carabinieri tra carcere e domiciliari

Sgominata dai carabinieri una rete criminale dedita al traffico di stupefacenti, in particolare cocaina: 16 le ordinanze cautelari eseguite sin dalle prime ore del mattino di oggi (22 dicembre) dai militari, 9 in carcere e 7 ai domiciliari. A emetterle il giudice per le indagini preliminari su. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

