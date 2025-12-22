Sei anni e non gli otto chiesti dalla procura. Si è concluso così il processo a carico del portuale Maurizio Sciotto, accusato di traffico internazionale di stupefacenti. Secondo le indagini dei carabinieri, Sciotto sarebbe stato complice di Federico Pinna e Cosimo Spampinato, arrestati nel. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Cocaina dal porto di Genova, sei anni al portuale Sciotto

Leggi anche: Traffico internazionale di stupefacenti: chiesti otto anni per il portuale Maurizio Sciotto

Leggi anche: Tragedia al porto di Napoli: dipendente dell’Autorità Portuale precipita dal quinto piano e muore sul colpo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Droga e cellulari in carcere, l’Appello ridisegna le pene: sei sconti, una conferma; Operazione Cocktail: brindisino condannato a sei anni e mezzo per droga; Sei chili di cocaina in auto: condannati due corrieri.

Cocaina dal porto di Genova, sei anni al portuale Sciotto - Condanna inferiore alla richiesta della procura nell’inchiesta sul traffico internazionale: 145 chili nascosti tra container e auto, droga arrivata dall’Ecuador ... genovatoday.it