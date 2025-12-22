Cocaina dal porto di Genova sei anni al portuale Sciotto
Sei anni e non gli otto chiesti dalla procura. Si è concluso così il processo a carico del portuale Maurizio Sciotto, accusato di traffico internazionale di stupefacenti. Secondo le indagini dei carabinieri, Sciotto sarebbe stato complice di Federico Pinna e Cosimo Spampinato, arrestati nel. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Cocaina dal porto di Genova, sei anni al portuale Sciotto - Condanna inferiore alla richiesta della procura nell’inchiesta sul traffico internazionale: 145 chili nascosti tra container e auto, droga arrivata dall’Ecuador ... genovatoday.it
Auto con 145 kg di cocaina, portuale condannato a 6 anni - La giudice per l'udienza preliminare Alice Serra ha condannato a 6 anni di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti Maurizio Sciotto, il portuale all'epoca dipendente del terminal Spinel ... ansa.it
