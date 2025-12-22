Al termine della partita persa contro Verona, coach Di Paolantonio ha analizzato così la prestazione della sua squadra. "Potrei fare un copia e incolla delle dichiarazioni di coach Cavina, solo che invece di essere una gran vittoria, per noi è una gran sconfitta, non in termini negativi, ma in termini positivi. Questo è un gruppo che fa fatica ad allenarsi, come ricordato da Aka Fall in un’intervista questa settimana: facciamo fatica numericamente, questa settimana ci ha dato una mano un aggregato, altrimenti avremmo fatto fatica ad allenarci con un numero congruo di giocatori. Se non riusciamo ad allenarci come ci dobbiamo allenare, poi facciamo fatica a performare: se come ha detto coach Cavina fa fatica una squadra come Verona che ha ben altri obiettivi, figuriamoci una squadra come la nostra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coach Di Paolantonio: "Prendo il buono del match, l’aver recuperato e riaperto la partita». "Tiri liberi tasto dolente di serata. E non riusciamo ad allenarci bene»

Leggi anche: Di Paolantonio: "Prova gagliarda. Grossa differenza ai tiri liberi"

Leggi anche: Francesco Recine: “Nazionale tasto dolente, dopo Parigi ho vacillato. Reggers miglior opposto della Superlega”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Coach Di Paolantonio: "Prendo il buono del match, l’aver recuperato e riaperto la partita». "Tiri liberi tasto dolente di serata. E non riusciamo ad allenarci bene» - Al termine della partita persa contro Verona, coach Di Paolantonio ha analizzato così la prestazione della sua squadra. sport.quotidiano.net