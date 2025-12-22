Co-conduttrici di Sanremo | Carlo Conti sceglie da Ballando con le Stelle

Mancano due mesi al Festival di Sanremo 2026 e la macchina di Carlo Conti accelera: finalisti delle Nuove Proposte e cast dei 30 Big sono pronti, mentre si lavora alle co-conduttrici per le cinque serate. L’idea che circola con più insistenza porta dritto a Ballando con le Stelle: dal podio dell’ultima edizione potrebbero arrivare volti già amatissimi dal pubblico, per un mix di popolarità e affidabilità televisiva sul palco del Teatro Ariston. Nelle ultime ore i rumor hanno coinvolto Andrea Delogu e Samira Lui, ma l’indiscrezione più solida è targata Adnkronos: Conti starebbe valutando un innesto direttamente dal podio di Ballando, cioè Delogu, Francesca Fialdini e Barbara d’Urso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

