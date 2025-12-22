CNDDU | stipendio e tredicesima divorati dall’inflazione per i docenti fuori ruolo è un Natale di rinunce forzate

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione sull’impatto sociale dell’inflazione strutturale che, negli ultimi cinque anni, ha progressivamente eroso il potere d’acquisto degli insegnanti, colpendo in modo particolarmente pesante i docenti fuori ruolo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

