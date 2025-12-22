Clonie nel neonato | cosa sono quando sono normali e quando preoccuparsi

Le clonie nel neonato sono contrazioni muscolari involontarie che possono verificarsi durante il sonno. Questi scatti nervosi sono comuni e generalmente considerati normali, senza indicare problemi di salute. Tuttavia, è importante conoscere le differenze tra fenomeni benigni e segnali che richiedono attenzione medica, per garantire il benessere del bambino. In questa guida, chiariremo cosa sono le clonie, quando sono normali e quando è opportuno consultare un pediatra.

Che i neonati durante il sonno abbiano delle contrazioni muscolari involontarie (i cosiddetti scatti nervosi ) è un fenomeno considerato benigno. Questo fenomeno però, sottolinea la Lega Italiana Contro l'Epilessia (LICE), comprende sia manifestazioni benigne (fisiologiche) che potenzialmente patologiche. È quindi doveroso concentrare l'attenzione sulle clonie nel neonato. Cosa sono le clonie neonatali?. Come riportato in questo studio, il clono è propriamente un riflesso da stiramento ritmico e oscillatorio. Un movimento che si manifesta come una successione ritmica e involontaria di contrazioni e rilassamenti dei muscoli.

