Clonie nel neonato | cosa sono quando sono normali e quando preoccuparsi

Le clonie nel neonato, ovvero le contrazioni muscolari involontarie durante il sonno, sono un fenomeno abbastanza comune. Spesso si verificano come scatti nervosi e sono generalmente considerati normali e benigni. Tuttavia, è importante distinguere tra i segnali che indicano un normale sviluppo e quelli che potrebbero richiedere un approfondimento medico. In questa guida, analizziamo cosa sono le clonie, quando sono considerate normali e quando è opportuno consultare uno specialista.

Che i neonati durante il sonno abbiano delle contrazioni muscolari involontarie (i cosiddetti scatti nervosi ) è un fenomeno considerato benigno. Questo fenomeno però, sottolinea la Lega Italiana Contro l'Epilessia (LICE), comprende sia manifestazioni benigne (fisiologiche) che potenzialmente patologiche. È quindi doveroso concentrare l'attenzione sulle clonie nel neonato. Cosa sono le clonie neonatali?. Come riportato in questo studio, il clono è propriamente un riflesso da stiramento ritmico e oscillatorio. Un movimento che si manifesta come una successione ritmica e involontaria di contrazioni e rilassamenti dei muscoli.

