Le clonie nel neonato, comunemente chiamate scatti nervosi, sono contrazioni muscolari involontarie che possono verificarsi durante il sonno. Questi fenomeni sono generalmente normali e rappresentano una fase di sviluppo del sistema nervoso del bambino. Tuttavia, è importante conoscere i segnali che potrebbero indicare la necessità di consultare un medico. In questa guida, spiegheremo cosa sono, quando sono considerate normali e quando invece è opportuno prestare attenzione.

Che i neonati durante il sonno abbiano delle contrazioni muscolari involontarie (i cosiddetti scatti nervosi ) è un fenomeno considerato benigno. Questo fenomeno però, sottolinea la Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE), comprende sia manifestazioni benigne (fisiologiche) che potenzialmente patologiche. È quindi doveroso concentrare l’attenzione sulle clonie nel neonato. Cosa sono le clonie neonatali?. Come riportato in questo studio, il clono è propriamente un riflesso da stiramento ritmico e oscillatorio. Un movimento che si manifesta come una successione ritmica e involontaria di contrazioni e rilassamenti dei muscoli. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Clonie nel neonato: cosa sono, quando sono normali e quando preoccuparsi

Leggi anche: Clonie nel neonato: cosa sono, quando sono normali e quando preoccuparsi

Leggi anche: Quando il cuore «salta un battito»: che cosa significa e quando preoccuparsi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Clonie nel neonato: cosa sono, quando sono normali e quando preoccuparsi - I movimenti improvvisi e involontari sono frequenti, ma non sempre motivo di preoccupazione. gravidanzaonline.it